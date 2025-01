Les travaux de la 2ème session de la commission technique chargée d’évaluer la mise en œuvre de la feuille de route relative à la session inaugurale de la commission bilatérale pour le développement et la promotion des zones frontalières tuniso-algériennes ont démarré, mercredi, à Tabarka, dans le gouvernorat de Jendouba.

Cette session se poursuivra jusqu’à jeudi, avec la participation de représentants des ministères de l’intérieur de la Tunisie et de l’Algérie, ainsi que des gouverneurs des régions frontalières des deux pays.

Parmi les projets programmés, la création d’un système d’alerte précoce pour la lutte contre les incendies forestiers, l’instauration d’une zone de libre-échange entre la Tunisie et l’Algérie, ainsi que des projets visant à développer des chaînes de valeur pour les produits forestiers tels que les huiles végétales et les plantes médicinales dans les zones frontalières.

Un projet de création d’une société tuniso-algérienne pour les foires est également envisagé, dans le but de stimuler la dynamique économique entre les différents gouvernorats frontaliers.

Les projets incluent également le développement des échanges commerciaux entre les gouvernorats de Jendouba et El Tarf, ainsi que des projets similaires entre Kasserine et Tébessa, et entre Tataouine et Ouargla.

La création des opportunités pour favoriser les échanges dans le domaine de la formation touristique et le développement des compétences, a également été débattue lors de cette rencontre.

Les travaux de la première session de la commission bilatérale pour le développement et la promotion des zones frontalières tuniso-algériennes ont été tenus les 29 et 30 janvier 2024 à Alger, en amont de la réunion des comités mixtes consacrée à discuter des moyens de mettre en œuvre des projets adaptés aux spécificités des zones frontalières des deux pays.