Le développement des zones frontalières et des moyens d’intégration, ainsi que le renforcement de la coordination et de la consultation entre la Tunisie et l’Algérie afin de les développer et faire face aux défis communs dans le cadre de la coopération bilatérale, ont été au centre d’un entretien téléphonique, jeudi, entre le chef du gouvernement Kamel Madouri et le premier ministre Algérien, Nadhir Arbaoui.

L’entretien a été également l’occasion pour réaffirmer la détermination commune à renforcer davantage les relations de coopération et l’intégration entre les deux pays dans divers domaines et à les hisser au niveau des aspirations des deux peuples frères conformément aux valeurs de fraternité, de solidarité et de concordance face aux défis et enjeux communs, a indiqué un communiqué de la présidence du Gouvernement.

L’appel a constitué l’occasion d’échanger les félicitations à l’occasion du mois du Ramadan. Les deux parties ont réitéré leur satisfaction quant au niveau des relations fraternelles distinguées et évoqué les perspectives du développement et du renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux parties.