Le rapport préliminaire sur l’Observation des élections basée sur le genre social, réalisé par le Centre tunisien méditerranéen (TUNMED), appelle les candidats à tenir compte du droit des électrices en milieu rural et dans les zones frontalières à suivre les campagnes électorales, a indiqué lundi Ahlem Nessiri, directrice du centre.

Lors d’une conférence de presse tenue à Tunis, l’intervenante a signalé que le rapport a aussi mis l’accent sur l’importance de garantir le droit des personnes aux besoins spécifiques et porteuses de handicap à la participation aux élections outre le respect du droit des organisations de la société civile à l’observation du processus électoral.

D’après la même source, le rapport a également appelé les membres de l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) à veiller à l’affectation des contrôleurs aux alentours des centres de vote pour lutter contre les infractions diverses et à garantir la parité dans la nomination des chefs de centres et bureaux de vote et ce, en consécration du principe de l’égalité énoncé dans la constitution.

En outre, le rapport publié à l’issue de l’observation de la campagne électorale et du jour du scrutin des élections législatives dans 7 régions frontalières (Gafsa, Kasserine, Sidi Bouzid, Kébili, Sidi Bouzid, Tozeur, Jendouba et Siliana) par 141 observateurs et coordinateurs du 14 septembre au 04 octobre 2019, a démontré l’impact des résultats des élections présidentielles sur les activités des élections législatives qui ont été faibles.

De son côté, la chef de projets au centre TUNMED, Hana Amri, a souligné que le rapport a montré que les activités des listes candidates aux élections législatives dans les zones rurales et frontalières se sont limitées à la distribution des affiches et l’installation de quelques tentes.

Lors des meetings électoraux, le rapport a signalé trois cas de violence verbale contre des femmes de la part de citoyens et 5 autres cas de violence entre les représentants des différentes listes outre un cas de violence verbale contre l’une des candidates de la liste ” Kalb Tounes ” à Kasserine de la part de citoyens.