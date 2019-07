L’application de la majoration de 4 € (soit environ 13 dinars) de la redevance d’embarquement applicable aux passagers internationaux au départ des aéroports d’Enfidha-Hammamet et de Monastir Habib Bourguiba, a été reportée au 1er novembre 2019 au lieu du 1er août 2019, a annoncé, lundi 1er juillet, le ministère du Tourisme.

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, René Trabelsi, et le ministre du Transport, Hichem Ben Ahmed, ont pris cette décision pour “accompagner la bonne marche de la saison touristique et soutenir les opérateurs des secteurs de tourisme et du transport”, lit-on dans un communiqué du département du Tourisme.

Cette décision témoigne, aussi, de “l’importance accordé par le gouvernement tunisien aux conditions d’accueil et de séjour des touristes en Tunisie et aussi à la sécurité et à la qualité de services, tout en veillant à garantir la pérennité de l’infrastructure aéroportuaire”.

La Tunisie table, cette année, sur 9 millions de visiteurs à la fin de 2019, chiffre qui n’a pas été atteint depuis 2011.