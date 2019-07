Le ministre de l’Intérieur, Hichem Fourati, en déplacement dans la région de Nabeul, lundi 1er juillet, a déclaré qu’il “y avait un lien entre les opérations terroristes perpétrées, jeudi 27 juin 2019, rue Charles de Gaulle et dans la zone du Gorjani à Tunis”. Les enquêtes ont déjà permis quelques arrestations.

“Les enquêtes avancent. On a pu déterminer l’identité de l’auteur de l’attentat de Gorjani et celle de l’auteur de l’attentat rue Charles de Gaulle”, a ajouté le ministre en marge du coup d’envoi lundi sur l’autoroute 1, à Turki dans le gouvernorat de Nabeul, des vacances en sécurité.

Fourati refuse toutefois de donner plus de détails “par souci de la confidentialité des enquêtes et pour ne pas se livrer à des spéculations” sur le lien des attentats de Tunis avec l’opération du mont Arbata à Gafsa, survenu tôt jeudi dernier.

Il assure que ce qu’a vécu la Tunisie jeudi dernier “montre que les systèmes de sécurité fonctionnent sans relâche et progressent en fonction des circonstances, et la réaction est attendue comme dans de nombreux autres pays”.

“Toutes les unités de sécurité travaillent à intensifier les patrouilles dans le cadre de la coordination et de l’intégration des unités militaires, y compris la sécurité des frontières et à faire face à toute situation exceptionnelle”, a-t-il assuré.

En ce qui concerne la sécurité de la saison touristique et la protection des hôtels, le ministre a souligné que chaque année un système de sécurité élaboré est mis en place et que l’accent est mis sur les zones touristiques, notant que ce plan évolue en fonction de la situation locale et régionale.

Fourati exhorte, dans ce cadre, les citoyens “à ne pas perdre leur confiance dans le système sécuritaire et militaire et à poursuivre leur vie normale en assistant à des festivals et allant dans les hôtels”, affirmant que le département de l’Intérieur assume sa responsabilité dans la protection des Tunisiens et des hôtes de la Tunisie.