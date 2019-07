La présidente du parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a appelé l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) à soutenir son parti pour empêcher la “mainmise sur le pouvoir et le report des prochaines élections”.

S’exprimant, samedi 29 juin, lors d’un rassemblement à l’Avenue Habib Bourguiba en présence de plusieurs de ses adhérents et partisans, Abir Moussi invite la centrale syndicale à se mobiliser et à s’associer avec le PDL et la société civile pour défendre le pays et contrer le projet des Frères (en allusion à Ennahdha) et de leurs alliés”.

Elle lance le même appel à l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et l’Union nationale de la femme tunisienne (UNFT) à aider son parti à “sauver le pays contre toute tentative de putsch constitutionnel, légal ou légitime”.

Par ailleurs, Abir Moussi s’est interrogée sur l’état de santé du président de la République, pointant les tentatives visant à exploiter son état de santé pour entraver la promulgation du décret-loi appelant les électeurs au vote.

Elle affirme n’accorder “aucune confiance au système de gouvernance issu de la révolution de 2011 et de la transition démocratique”.

D’après elle, le pouvoir en place a sciemment empêché l’installation de la Cour constitutionnelle alors qu’il a agit rapidement pour faire voter l’amendement de la loi électorale dans le but de “d’écarter le seul adversaire politique capable de lui tenir tête, à savoir le parti destourien libre”.