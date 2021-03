Le parti Ennahdha affirme rejeter les incidents qui ont eu lieu mardi 16 mars 2021 à l’aéroport Tunis-Carthage, et appelle les députés à s’acquitter de leur mission de contrôle dans le cadre de la loi tout en évitant d’entraver la bonne marche des services publics.

Le parti appelle le gouvernement à réviser l’application de la procédure sécuritaire “S17” et d’autres en rapport avec les procédures frontalières pour qu’elles soient en harmonie avec la Constitution et les textes de loi en vigueur.

Ennahdha condamne “les agissements” de la présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, qui ne cesse de “déstabiliser l’action parlementaire” et d’entraver la bonne marche du travail de l’ARP.

Les pratiques “fascistes” de la présidente du bloc parlementaire du PDL vont crescendo depuis quelques jours, souligne Ennahdha, qui estime que Abir Moussi “harcèle et agresse verbalement des députés, leurs assistants ainsi que la direction et les employés de l’ARP”.

Ennahdha invite l’ensemble des députés et les groupes parlementaires à condamner “ces pratiques criminelles” et à hâter l’examen du projet d’amendement du règlement intérieur de l’ARP pour assurer la bonne marche du Parlement.

Il appelle également le parquet à l’ouverture d’une enquête sur “les atteintes et violations” commises par la présidente du PDL au sein de l’Assemblée.

Par ailleurs, Ennahdha se félicite de la visite officielle effectuée par le président de la République, Kaïs Saïed, en Libye, mercredi 17 mars, et la volonté commune des deux pays à renforcer les concertations et la coordination entre eux, de manière à répondre aux aspirations des deux peuples frères à assoir la démocratie et à réaliser la stabilité et le développement.