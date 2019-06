Lors de son Assemblée générale ordinaire du 17 juillet 2019, le Conseil d’administration des Assurances Maghrebia portera à la connaissance des actionnaires sa volonté d’introduire prochainement l’entreprise en Bourse, sollicitant par la même l’accord de principe de ses actionnaires.

Après plus de 45 ans d’activité dans le secteur des assurances en Tunisie, Maghrebia affiche la maturité suffisante pour ouvrir son capital et introduire ses titres au marché principal de la Cote de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, à même de conforter, ainsi, sa visibilité et sa transparence en vue de la concrétisation des opportunités de développement qui s’offrent à l’entreprise.

Fondée en 1973, Assurances Maghrebia -compagnie socialement responsable, membre du Pacte Mondial des Nations unies- est aujourd’hui un acteur de référence en matière d’assurances et de réassurance en Tunisie. Depuis sa création, l’entreprise s’est employée à structurer ses activités et développer une offre complète de produits adaptés aux risques des particuliers et des entreprises.

Son volume d’affaires réalisé enregistre une croissance régulière et homogène, faisant de la compagnie une société solide et rigoureuse dont les résultats s’appuient sur une gamme de produits large et adaptée à un portefeuille clients diversifié entre grands comptes, PME et particuliers.

Sa volonté de répondre au mieux aux attentes de ses clients en ont fait le 3ème Groupe d’assurances de la place en termes de primes collectées par son réseau qui prône, avant tout, la satisfaction et la fidélisation de sa clientèle.