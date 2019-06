L’accord de coopération conclu depuis le mois d’août 2017, entre le ministère de l’éducation et l’instance nationale de lutte contre la corruption a été prolongé d’une année avec tacite reconduction.

La prolongation de cet accord a été signée par le ministre de l’éducation Hatem Ben Salem et le président de l’instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), Chawki Tabib, lors d’une conférence nationale ayant pour thème ” une école contre la corruption”, tenue lundi, au centre national de la formation et du développement des compétences à Carthage.

Cet accord a pour but d’enraciner les principes de la bonne gouvernance et la transparence dans les transactions administratives outre la concertation et la coopération entre le ministère et l’INLUCC.

La conseillère à l’INLUCC, Najet Bacha a indiqué dans une déclaration à la TAP, qu’au terme de cette conférence, un plan national de lutte contre la corruption dans le secteur éducatif sera élaboré. Il comprend trois axes à savoir: la gouvernance, la sensibilisation et la formation, et également l’investigation concernant les dossiers entachés de soupçons de corruption au ministère de l’éducation.

Selon Bacha, le troisième axe porte sur l’élaboration d’un plan de communication entre le ministère, ses structures et ses partenaires d’une part et le ministère de l’éducation et l’INLUCC d’autre part.

Le ministre de l’éducation, Hatem Ben Salem a affirmé à cette occasion, que le ministère de l’éducation bénéficie annuellement d’un important budget ajoutant que ses projets s’étendent sur tous le territoire, ajoutant que des plaintes sont parvenues au ministère de l’éducation comportant des critiques sur la maintenance des établissements.

Le ministre a fait savoir qu’à partir de l’année prochaine des campagnes de sensibilisation seront organisées au profit des élèves sur l’importance de la lutte contre la corruption et la fraude dans les examens.

De son coté le président de l’INLUCC, Chawki Tabib a souligné que la propagation de la corruption constitue une menace directe sur les établissements dans n’importe quel pays, ajoutant que le ministère de l’éducation joue un rôle important dans la diffusion des valeurs de la transparence et de bonne gouvernance, outre l’enracinement des principes de la citoyenneté.