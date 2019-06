La première édition des Tourism Leaders Awards, organisée par le site spécialisé dans le tourisme, Destination Tunisie.info, a révélé ses vainqueurs lors d’une soirée qui s’est déroulée le 21 juin à l’Arena Tunis.

Il s’agit d’un événement destiné à récompenser les forces vives du secteur touristique et plus précisément plusieurs corps de métiers opérant dans les hôtels et les agences de voyages, l’objectif étant de valoriser l’humain, maillon essentiel de toute entreprise pour assurer son essor.

Les Tourism Leaders Awards se sont déroulés en présence de plusieurs hauts responsables du secteur, notamment la directrice générale de l’ONTT, Amel Hachani, le directeur général de l’ONTH (Office national du thermalisme), Rzig Oueslati, les présidents des fédérations professionnelles du tourisme, Khaled Fakhfakh pour la FTH et Jabeur Ben Attouch pour la FTAV.

Côté professionnel, ce sont près de 200 personnes, entre candidats et soutiens aux candidats, qui ont pris part à cette manifestation organisée dans un cadre festif.

«On parle très souvent des réalisations du secteur touristique en arrivées de clients et en nuitées comptabilisées, mais jamais des compétences qui agissent dans les coulisses et qui constituent un maillon fondamental, quelle que soit leur position dans la hiérarchie de l’entreprise», a déclaré Hédi Hamdi, directeur du site spécialisé et organisateur de l’événement.

En tout, le jury a attribué 14 trophées dans diverses fonctions, allant des cadres supérieurs jusqu’aux chefs cuisinier et pâtissier pour les hôtels. Pour les agences de voyages, trois catégories étaient en compétition : producteur outgoing, billettiste et réceptif incoming.

«Les Tourism Leaders Awards ont été attribués avec la rigueur qui sied dans ce genre d’opération par un jury d’experts dans leur domaine et d’opérateurs aguerris connaissant les moindres rouages du tourisme tunisien et des ressources humaines», a-t-il précisé.

L’événement est appelé à devenir annuel afin de continuer à soutenir et encourager tous ceux qui mettent leur énergie à contribuer à l’essor du secteur par leur investissement et leur abnégation dans leur travail au sein des établissements touristiques qui les emploient.

Les vainqueurs dans la catégorie hôtels sont :

-Trophée du General Manager de l’année dans la catégorie hôtel d’affaires : Lotfi Mosbahi (Anantara Resort & Spa Tozeur)

-Trophée du General Manager de l’année dans la catégorie hôtel balnéaire : Haykel Akrout (Khayam Garden Beach Resort & Spa Nabeul)

-Trophée du Sales Manager de l’année dans la catégorie hôtel d’affaires : Selim Hizem (Les Berges du Lac Concorde et Paris)

-Trophée du Sales Manager de l’année dans la catégorie hôtel balnéaire : Anis Meghirbi (chaîne Seabel Hotels)

-Trophée du Manager de l’année dans la catégorie centre thalasso : Dr Anis Sellem (Magic Hotels & Resorts)

-Trophée de l’Executive chef de cuisine de l’année : Saber Mahfoudh (hôtel Sentido Le Sultan Hammamet)

-Trophée du chef pâtissier de l’année : Mouheddine Mathlouthi (hôtel Sentido Le Sultan Hammamet)

-Trophée de la gouvernante générale d’hôtel de l’année : Lamia El Hassoumi (Laico Tunis)

-Trophée spécial : Nizar Saïdi (chef concierge hôtel Laico Tunis, membre de l’Association internationale «Les clés d’or»).

Les vainqueurs dans la catégorie agences de voyages sont :

-Trophée du Meilleur chef de Produit Outgoing de l’année dans la catégorie agence de voyages : Moez Mesfar (agence Select Travel & Tours)

-Trophée du Meilleur directeur commercial de l’année dans la catégorie agence de voyages : Tarek Lakhal (agence Voyages 2000).

-Trophée du Meilleur billettiste de l’année dans la catégorie agence de voyages : Inès Ghanouchi Ellouze (agence TGV).

Prix d’honneur attribué par la FTAV : Mohamed Dhaouadi, conseiller spécial et expert affaires IATA (Association internationale du transport aérien).

Trophées spéciaux du jury :

-Trophée spécial catégorie Homme : Adnane Farfar (agence TTS, pour sa fidélité à la même entreprise depuis 43 ans)

-Trophée spécial catégorie Femme : Ben Slama Maria Casella

(Aries Djerba, pour sa valorisation des produits artisanaux tunisiens).

Le jury des Tourism Leaders Awards de l’année 2019 était constitué des membres suivants :

– Cherifa Lakhoua (ancienne directrice IHET Sidi Dhrif, co-coordinatrice du Master in hospitality and tourism product MHTP – IHEC Carthage, présidente du Tunisia Hospitality Symposium- THS)

– Talha Husseini (consultant senior en hôtellerie, ancien DG d’hôtels)

– Sami Aib (PDG de la centrale de réservation Clicngo, N°1 du tourisme algérien sur la Tunisie),

– Tarek Lassadi (Directeur Général de Traveltodo, première agence de voyages on-line),

– Zouhair Ben Jemaa (ex-hôtelier, consultant dans le tourisme, chroniqueur culinaire et éditeur),

– Fatma Feki (spécialiste en RH, psychologue du travail et responsable du développement des compétences),

– Bahri Touil (DG du groupe MICE, spécialiste du tourisme de congrès et d’affaires)

Hédi Hamdi, directeur du site Destinationtunisie.info, président du Comité d’organisation.