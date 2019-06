La Conférence annuelle Kaizen Afrique se tient en Tunisie du 24 au 26 juin 2019 à l’hôtel Ramada Plaza à Gammarth. L’ouverture officielle a été assurée par le ministre de l’Industrie et des PME, Slim FERIANI, aux côtés de l’ambassadeur du Japon en Tunisie, Shinsuke SHIMIZU, et le représentant-résident de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) en Tunisie, Toshifumi EGUSA.

Organisée à l’initiative de la JICA et du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), avec la collaboration du ministère tunisien de l’Industrie et des PME (Unité de gestion du programme national de la qualité –UGPQ-), la conférence accueille plus de 200 participants de plus de 20 pays africains, mais d’Asie et de l’Amérique Latine.

L’objectif principal de cette Conférence est de promouvoir le concept Kaizen et le disséminer en Afrique à travers l’échange des expériences réussies dans les différents pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. La Conférence sera aussi une occasion de démontrer le rôle joué par l’approche Kaizen pour une transformation structurelle économique et la création d’emplois en Afrique.

Des conférences et des panels de discussions seront animés par d’éminents conférenciers japonais et africains, et des visites aux entreprises ayant réussi l’application de Kaizen sont prévues durant l’événement. Des prix seront décernés aux entreprises africaines ayant réalisés les meilleures performances en matière d’amélioration de la qualité et de la productivité grâce à cette approche.

Kaizen ou “amélioration continue“ est une approche qui a fait ses preuves pour l’amélioration de la qualité et de la productivité dans beaucoup de pays. Elle est basée sur des actions simples, peu onéreuses et impliquant tous les employés à tous les niveaux. L’approche peut être appliquée non seulement dans les entreprises, mais aussi dans les hôpitaux, les écoles et même dans les administrations publiques.

La JICA a mis en œuvre des projets Kaizen pour l’amélioration continue de la qualité et de la productivité dans 9 pays africains, y compris la Tunisie, où plus de 70 entreprises pilotes ont vu leur productivité augmenter grâce à l’expertise acquise durant le projet.

La JICA souhaite voir l’approche Kaizen adoptée et standardisée dans tous les pays africains pour l’amélioration de la productivité et de la qualité et atteindre une croissance économique résiliente.

La Conférence sera l’occasion de promouvoir davantage les pratiques Kaizen et sensibiliser les décideurs sur l’importance de cette approche lors de la 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 7) qui se tiendra à Yokohama en août 2019.