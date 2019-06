La ministre de la Jeunesse et du Sport, Sonia Ben Cheikh, a donné, vendredi 21 juin 2019, le coup d’envoi de la manifestation “Tunis, capitale de la jeunesse arabe 2019”, à l’occasion d’une cérémonie organisée à la citée de la Culture, en présence de plusieurs ambassadeurs, ministres et jeunes de différents Etats arabes.

A cette occasion, Ben Cheikh a indiqué que cette initiative, issue du 42e conseil des ministres arabes de la Jeunesse et du Sport en avril 2019, est une opportunité propice pour impulser l’action arabe commune et célébrer la jeunesse arabe en tant partenaire actif dans la définition et la mise en œuvre des politiques.

Placer “Tunis, capitale de la jeunesse arabe 2019” sous le slogan “la jeunesse, une force agissante dans l’édification de la nation”, traduit la conviction de la Tunisie du “rôle stratégique joué par cette frange dans le rapprochement des vues et l’impulsion de l’initiative arabe”, a expliqué Ben Cheikh.

Pour consacrer cette vision, un programme à sept axes a été mis en place sur l’intervalle juin 2019 – avril 2020, dont la mise en oeuvre se fera en étroite collaboration avec les ministères partenaires, la jeunesse tunisienne et les composantes de la société civile, a encore indiqué la ministre.

Ce programme, a-t-elle ajouté, tiendra obligatoirement compte des dispositions prévues par la vision stratégique sectorielle de la jeunesse.

Parmi les premiers événements figure le colloque arabe de l’information des jeunes qui se tient actuellement à Hammamet avec la participation de 10 pays (Palestine, Irak, Egypte, Sultanat d’Oman, Maroc, Libye, Yémen, Jordanie, Tunisie).

Sur le plan sportif, Nabeul accueillera un tournoi arabe de speed-ball avec pour finalité de promouvoir davantage cette discipline auprès des jeunes.

Autre événement organisé en partenariat avec l’organisation des Scouts tunisiens: Hammamet accueillera en septembre prochain le 22e congrès arabes des guides avec la participation de 19 associations de scouts.

Les activités prévues pour l’année 2019, seront clôturées en décembre par le congrès arabe des jeunes ambassadeurs de la sécurité routière dans la ville de Médenine dans le sud tunisien.

Le train d’activités de 2020 débutera par le Forum des jeunes euro-arabes placé sur les thèmes: “les politiques adressées aux jeunes”, qui sera abrité par la ville de Sfax en février 2020.

En mars 2020, l’occasion sera donnée à la jeunesse arabe de participer au colloque arabe des arts et du volontariat dont la ville hôte sera Jendouba.

Le Forum de la jeune femme arabe entrepreneure (Succes stories) figure comme la dernière activité du programme et vise à promouvoir la place de la femme arabe dans la politique de développement sociétale et économique.

De son côté, le directeur de la jeunesse et du sport au secrétariat technique du Conseil des ministres arabes de la Jeunesse et du Sport, Abdelmonem Chaari, a estimé que l’initiative lancé en 2015 de désigner chaque année, une nouvelle capitale arabe de la jeunesse, a pour finalité de renforcer l’action arabe commune en matière de lutte contre la pauvreté, la marginalisation et l’extrémisme.

La cérémonie d’ouverture, à laquelle ont notamment été conviés les jeunes ainsi que nombre de cadres régionaux de la jeunesse, a été ponctuée par des spectacles musicaux et des compostions folkloriques assurées par de jeunes artistes tunisiens.