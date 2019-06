Deux nouveaux programmes conjoints entre l’Union européenne (UE) et le Conseil de l’Europe portant sur l’amélioration du fonctionnement, de la performance et de l’accès à la justice en Tunisie et sur l’appui aux instances indépendantes ont été lancés, jeudi 20 juin, lors d’une cérémonie organisée à Tunis.

Y ont notamment pris part le ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui, et la secrétaire générale adjointe du Conseil de l’Europe, Gabriella Battaini-Dragoni.

Selon une note de présentation, le “Projet d’appui aux instances indépendantes en Tunisie” (PAII-T) se déroule sur une période de 36 mois (2019-2021). Il dispose d’un budget de près de 5,6 millions d’euros financé à 90% par l’UE et à 10% par le Conseil de l’Europe, en charge de sa mise en œuvre.

Il vise à accompagner l’établissement des instances indépendantes tunisiennes et de les appuyer dans l’exercice de leur mandat.

L’AP-JUST (Amélioration du fonctionnement, de la performance et de l’accès à la justice en Tunisie) vise, quant à lui, à améliorer la performance de la justice en Tunisie et à renforcer son indépendance.

S’exprimant à cette occasion, le chef de la diplomatie tunisienne s’est félicité de l’évolution des relations de coopération avec le Conseil de l’Europe et l’Union européenne, premier partenaire de la Tunisie.

Il a salué “la contribution du Conseil de l’Europe qui a accompagné les différentes étapes de la transition démocratique en Tunisie depuis 2011, notamment en termes de consolidation des droits de l’homme, de primauté de la loi et de la bonne gouvernance”.

Jhinaoui a réaffirmé la détermination de la Tunisie à faire réussir les élections législatives et présidentielle prévues à la fin de l’année, précisant que “le choix de la consécration de la démocratie est irréversible”.

Le renforcement du système judiciaire et de son indépendance est le fondement de toute démocratie, a-t-il ajouté, mettant l’accent sur la priorité d’améliorer le fonctionnement de la justice de sorte que tous les justiciables puissent avoir accès à la justice.

Sur la coopération dans le domaine judiciaire, Khemaies Jhinaoui a relevé que l’AP-JUST constitue une garantie supplémentaire pour la réussite de la transition démocratique en Tunisie.

Il s’est félicité également du programme PAII-T, estimant que les instances indépendantes bénéficient désormais d’une crédibilité auprès des Tunisiens et des observateurs étrangers malgré leur création récente et leurs besoins en matière de financements et ressources humaines.

La cérémonie s’est déroulée en présence du chef du bureau du Conseil de l’Europe en Tunisie, Tim CARTWRIGHT, de la représentante de l’UE en Tunisie et des ambassadeurs des pays membres du Conseil de l’Europe accrédités en Tunisie.