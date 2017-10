Tunisie-UE : Zbidi et De Kerchove discutent sécurité et lutte contre le terrorisme

Les questions de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme et la coopération tuniso-européenne en matière de sécurité et de défense, ont été au centre de l’entretien entre le ministre de la Défense, Abdelkarim Zbidi, et le coordinateur de l’Union européenne (UE) pour la lutte contre le terrorisme, Gilles De Kerchove, indique un communiqué du département de la Défense rendu public mardi 17 octobre.

Zbidi a expliqué que “le terrorisme est un phénomène transfrontalier et qu’il constitue de ce fait une responsabilité partagée”, faisant remarquer que “la Tunisie compte sur ses aptitudes mais aussi sur sa coopération avec les pays amis afin de relever les défis sécuritaires et de développement”.

A ce propos, il appelé l’UE à “sensibiliser certains de ces pays membres à la nécessité de soutenir la Tunisie en la dotant des moyens adaptés à la nature des menaces non conventionnelles” auxquelles elle est fait face.

Il a, également, exhorté l’UE à “consolider le système de contrôle démocratique des forces armées dans lequel s’est inscrite la Tunisie”.

De son côté, le coordinateur de l’UE a réaffirmé le soutien européen à la Tunisie dans sa transition démocratique et économique ainsi que dans sa lutte contre le terrorisme, tout en contribuant à la réforme de ses systèmes sécuritaire et judiciaire avec le concours de la société civile tunisienne, indique-t-on de même source.

De Kerchove s’est, en outre, dit “préoccupé par la situation sécuritaire en Libye et ses répercussions sur les pays de la région, plus particulièrement la Tunisie”, mais assure que l’UE est disposée à offrir son aide au centre d’excellence de déminage.