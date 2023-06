L’Assemblée générale des Nations-unies a adopté jeudi, une résolution sur le huitième examen de la Stratégie antiterroriste mondiale de l’ONU, dont les négociations informelles ont été co-facilitées par la Tunisie avec le Canada, durant les cinq mois écoulés.

Durant la séance de l’adoption, le président de l’Assemblée générale et les différentes délégations ont salué le rôle joué par le représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations unies, et celui du Canada pour rapprocher les points de vue des Etats membres ainsi que pour actualiser et enrichir le texte de la stratégie onusienne antiterroriste, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Confier à la Tunisie la tâche de faciliter les négociations sur cette stratégie est un signe de reconnaissance au rôle important de la Tunisie au sein des instances internationales et témoigne de la confiance placée en notre pays, lit-on dans le communiqué.

La révision de la stratégie antiterroriste mondiale de l’ONU se fait tous les deux ans à travers des négociations entre les Etats membres de l’ONU, les organisations onusiennes, les organisations non gouvernementales et la société civile.