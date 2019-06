104 jeunes tunisiens ayant bénéficié d’un accompagnement et d’une session de reconversion de métiers ont reçu, mardi 18 juin à Sousse, des certificats auprès du Centre d’orientation et de reconversion professionnelle (CORP) et placés avec succès dans des complexes hôteliers.

Selon le CORP, ce projet de reconversion couvre 4 métiers du tourisme: technicien de service, réceptionniste, cuisinier/pâtissier et serveur.

Son objectif est de pallier au problème de pénurie de main-d’œuvre, en particulier dans les activités de la restauration et de l’hôtellerie. C’est aussi une opportunité offerte aux jeunes pour évoluer dans leurs carrières professionnelles.

“Le marché de l’emploi dans l’hôtellerie-restauration offre des opportunités de carrière variées et de belles perspectives d’évolution. Dans ce secteur très hiérarchisé où chaque membre du personnel occupe un grade bien défini, un candidat motivé pourra rapidement prendre du galon pour évoluer au sein même de son établissement ou dans d’autres plus prestigieux”, lit-on dans un communiqué du CORP.

Le projet de reconversion, mis en oeuvre par la Chambre de commerce tuniso-allemande (AHK) en partenariat avec l’Agence de coopération allemande (GIZ), vise à rapprocher les qualifications des chercheurs d’emploi aux besoins des entreprises en Tunisie.