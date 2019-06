Le ministre tunisien de la Justice, Mohamed Karim Jamoussi, en visite à Budapest, s’est entretenu mercredi 19 juin, avec son homologue hongrois, Laszlo Trocsanyi, sur les perspectives de coopération judiciaire entre la Tunisie et la Hongrie et des moyens de la développer, indique un communiqué du département de la Justice.

Au terme de l’entretien, Jamoussi et Trocsanyi ont signé un mémorandum d’accord dans le domaine de l’administration judiciaire entre les ministères tunisien et hongrois de la Justice, qui stipule un échange d’informations sur leur organisation judiciaire et le fonctionnement de leurs institutions judiciaires.

Le mémorandum permet également aux deux pays d’échanger des expériences utiles dans le domaine de la gestion de l’information dans l’administration de la justice et des applications ou programmes approuvés à cet effet dans les deux pays.

L’entretien s’inscrit dans le cadre de la participation de Jamoussi aux travaux du colloque international “Renforcer la coopération judiciaire entre les pays du Nord et du Sud de la Méditerranée”, tenu à Budapest (Hongrie) les 19 et 20 juin.