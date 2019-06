L’université de Gafsa a organisé, mercredi 19 juin, un workshop à Tozeur sur l’emploi des diplômés. Des représentants d’universités tunisiennes et facultés étrangères ont pris part à cet atelier.

Les participants ont pris connaissance, à cette occasion, de la plateforme web TUNED de rencontre entre offre et demande sur le marché de l’emploi des diplômés en Tunisie pour augmenter les possibilités d’insertion, l’orientation professionnelle et l’auto-entrepreneuriat.

Ce projet est lancé moyennant un financement européen dans le cadre du programme Erasmus+ visant à soutenir la réforme de l’enseignement supérieur en Tunisie et améliorer l’adéquation entre l’offre de formation universitaire et les exigences du marché de l’emploi.

TUNED (Réseau tunisien pour l’employabilité et le développement des compétences des diplômés), qui a commencé à présenter ces services depuis 3 ans et devrait mettre fin à sa première phase en octobre 2019, vise à établir un lien entre les étudiants et les diplômés avec les entreprises actives dans les différents secteurs, à travers la mise en place des offres de stage et d’emploi.

Cette plateforme a réussi à faire inscrire environ 25 mille entre étudiants et chefs d’entreprises, a souligné Rachid Sâad, président de l’université de Monastir et coordinateur du projet TUNED.

La même source a ajouté que l’organisation de ces ateliers dans plusieurs gouvernorats visent à encourager les chefs d’entreprises à s’inscrire dans la plateforme en vue de permettre aux étudiants de se renseigner sur les offres des entreprises industrielles.

De son coté Rached Ben Younes, président de l’université de Gafsa, a exhorté les étudiants à s’inscrire à cette plateforme depuis leurs premières années à l’université.

La même source a rappelé que cette plateforme permet, d’une part aux industriels et chefs d’entreprises de formuler leurs besoins en main d’œuvre spécialisée et cadres qualifiés. D’autre part, elle offre aux étudiants et aux diplômés l’opportunité de déposer leurs cv et partager leurs compétences scientifiques, ce qui permet aux deux parties (employeurs et demandeurs d’emploi) d’entrer en contact direct.