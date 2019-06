La vente aux enchères des conteneurs des vêtements usagés (friperie) a commencé en 2015, selon les mêmes conditions juridiques, lesquelles permettent de fournir des ressources additionnelles en devises au profit de l’Etat. C’est ce qu a fait savoir la direction générale de la douane.

Cette vente des conteneurs permet également de vider les espaces portuaires, a ajouté la douane en réponse à un communiqué de la Chambre nationale des artisans du cuir relevant de la Fédération nationale du cuir et de la chaussure relevant de l’UTICA), relatif à l’annonce du lancement de la vente aux enchères de 104 conteneurs de vêtements usagés, laquelle annonce émane du bureau frontalier de la douane à Radès, selon un communiqué publié lundi 17 juin.

La Fédération considère que l’annonce de la douane relative à la vente aux enchères de 104 conteneurs de vêtements et de chaussures usagés et saisis est “un dépassement dangereux”, puisqu’elle attise le dumping du marché, augmente les nuisances à la santé du citoyen et amplifie la crise du secteur du cuir et de la chaussure.

D’après la direction générale de la douane, le lancement de la vente aux enchères n°5 pour l’année 2019, de conteneurs comportant des vêtements usagés non triés ont fait l’objet d’infractions douanières, ou ont dépassé la durée légale de stationnement au port de Radès.

Le communiqué sur la vente aux enchères comporte la condition d’orienter ces conteneurs vers l’exportation ou au profit des entreprises industrielles spécialisées dans l’importation et le tri des vêtements usagés, qui sont obligées de réexporter les jouets, les chaussures et les sacs à main en cuir, selon le même communiqué.