Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a pris connaissance de la première mouture du projet de restructuration du “statut des enseignants universitaires-chercheurs”, lors d’un entretien vendredi à Dar Dhiafa à Carthage, avec le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous.

Les services de la présidence du gouvernement œuvreront à hâter la publication de cet projet compte tenu de son impact financier et son importance pour les universitaires-chercheurs, indique un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le nouveau statut des enseignants universitaires-chercheurs permettra d’introduire des changements structurels au niveau des grades scientifiques des enseignants chercheurs, des promotions et l’évaluation des nouveaux recrutés, ainsi que le passage d’un corps enseignant à un autre conformément aux critères internationaux.

Ce nouveau statut renforcera la transparence et l’objectivité pour l’évaluation et l’avancement de grade et encouragera la production scientifique et l’innovation pédagogique outre l’adhésion à la vie universitaire durant la carrière professionnelle, la réduction du nombre des concours et la suppression de la classification administrative des enseignants, ajoute le communiqué.