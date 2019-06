Les ouvriers de la cimenterie SOTACIB (Société tuniso-andalouse de ciment blanc, anciennement Société tuniso-algérienne de ciment blanc) à Kasserine ont protesté, jeudi 13 juin 2019, devant l’ambassade d’Espagne à Tunis avant de se diriger vers le siège social de la société.

“Ce mouvement de protestation a été décidé pour déplorer la dégradation du climat social et des conditions de travail au sein de l’entreprise”, a expliqué Jamel Azizi, secrétaire général du syndicat de base des ouvriers de la SOTACIB.

Selon lui, la tension est montée d’un cran suite aux sanctions “arbitraires” infligées contre des cadres et ouvriers ayant participé à la grève et face à l’obstination de l’administration à remettre les fiches de paie des ouvriers, qualifiant ces mesures de graves dépassements et de non respect du code du travail.

L’administration a refusé de négocier les revendications professionnelles des ouvriers et a limogé le secrétaire général du syndicat de base ainsi que son adjoint, a-t-il assuré.

“Les ouvriers ne vont pas baisser les bras et vont défendre leurs revendications légitimes, notamment, la révision de l’accord-cadre, annulation de toutes les sanctions et l’assainissement du climat social”, a souligné Azizi.

Une grève de 4 jours a été entamée, depuis le 11 juin, par les ouvriers de SOTACIB suite à un préavis émis par l’union régionale du travail de Kairouan et la Fédération générale du bâtiment, le 28 mai.

Créée en 1983 à Fériana (gouvernorat de Kasserine), la SOTACIB est spécialisée dans la production et la commercialisation du ciment blanc sur le marché local et sur plusieurs marchés extérieurs avec une capacité de production annuelle de 700 000 tonnes.

En 2012, elle a créé sa nouvelle usine de fabrication de ciment gris dans la région de Rouissat du gouvernorat de Kairouan, avec une capacité annuelle de production de 1,2 million de tonnes.

Depuis la fin de 2007, SOTACIB est devenue une filiale du groupe industriel espagnol “Cementos Molins” qui détient une part de 65%. Elle compte, actuellement, plus de 300 employés dont 208 titulaires et 100 travaillent dans le cadre de la sous-traitance.