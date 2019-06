Le premier approvisionnement du réseau électrique à partir de la turbine à gaz a eu lieu jeudi, grâce au lancement de la première tranche de la centrale de production électrique de Borj El Amri, d’une capacité de 312 mégawatts (MW), qui assure pas moins de 11% de la production électrique au plan national.

Les travaux de réalisation de la première turbine à gaz et le reste des composantes de la première tranche de ce projet énergétique ont duré 11 mois, depuis leur lancement en novembre 2018.

L’installation de la deuxième turbine à gaz démarrera au cours de la prochaine période et le fonctionnement industriel de toute la station débutera en avril 2020.

Les composantes de cette centrale réalisée pour le coût global de 660 millions de dinars (MDT), moyennant un autofinancement de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG), avec un financement de la Banque islamique de développement (BID) et le fonds saoudien pour le développement sont constituées de deux unités de turbines à gaz d’une capacité de production de près de 312 mégawatts pour chacune, des échangeurs électriques, des câbles de haute tension et des équipements électriques et mécaniques.

Cette station qui s’étend sur 10 hectares fonctionne à partir de deux turbines à gaz, en utilisant le gaz naturel (carburant de base) et le gasoil (carburant de réserve) dispose d’une capacité de production de 624 mégawatts. Elle contribuera à subvenir aux besoins sans cesse croissants du pays en énergie électrique et à mettre fin aux coupures répétitives causées par la pointe de consommation, a souligné le président directeur général de la STEG, Moncef Harrabi, dans une déclaration à l’agence TAP lors de la cérémonie d’ouverture de cette centrale.

Il a ajouté que cette centrale attirera les investissements économiques, créera de nouveaux emplois et participera au développement régional, précisant que 900 emplois ont été fournis lors de la phase de l’installation. Ainsi 100 emplois permanents seront créés lors de la phase d’exploitation et de maintenance.

La direction chargée du projet revient à la direction centrale de l’équipement. Le 25 avril 2018, la STEG a signé un contrat avec le constructeur italien de centrales électriques, Ansaldo Energia, pour la réalisation de cette centrale.