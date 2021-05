L’ordre des ingénieurs tunisiens (OIT) a décidé d’autoriser sept ingénieurs parmi l’équipe chargée de la maintenance de la centrale électrique de Sousse “D”, à reprendre provisoirement leur activité afin de prendre part à la grande opération de maintenance entreprise par la société italienne ” Ansaldo ” au niveau de cette centrale et qui prendra un mois et demi à partir du 11 mai 2021.

L’OIT a fait savoir que cette opération de maintenance a été retardée dans un premier temps, le 4 mai 2021, en raison de la grève des ingénieurs et que les ingénieurs autorisés effectueront le seuil minimal exigé de maintenance.

L’OIT a justifié l’autorisation provisoire accordée aux ingénieurs par l’importance de la centrale électrique en question qui figure parmi les plus grandes centrales du pays et produit 15% de la production nationale d’électricité, mais aussi par l’implication de parties étrangères dans cette opération de maintenance.

Il a, également, expliqué sa décision par les risques que pose le report de cette opération de maintenance sur l’économie nationale et sur la continuité de la production électrique dans le pays.

L’ordre des ingénieurs a aussi attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la non-reprise des travaux de maintenance aura des répercussions graves et irréversibles sur la sécurité de la centrale et sa capacité de production, ce qui pourrait provoquer la rupture de l’électricité sur certains gouvernorats durant l’été prochain et la perte de 115 millions de dinars en raison des reports des travaux de maintenance et menacer la pérennité d’un investissement national de 650 millions de dinars.

L’ordre a ainsi appelé le gouvernement à réagir positivement avec les revendications des ingénieurs et à faire valoir l’intérêt national en procédant à l’application de l’accord du 16 février 2021.

Il a, en outre, affirmé que la grève des ingénieurs se poursuivra dans tous les secteurs jusqu’à l’instauration de la prime spécifique dans tous les établissements et entreprises du secteur public, sans exception, soulignant que toute escalade de la part du gouvernement aggravera davantage la crise.

L’OIT avait annoncé, le 30 avril 2021, avoir obtenu l’accord du gouvernement à la généralisation de la prime spécifique aux ingénieurs des entreprises et établissements publics, suite à la réunion tenue mardi 27 avril 2021 entre le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, et le doyen des ingénieurs, Kamel Sahnoun.

Selon le communiqué de l’OIT, les services de la présidence du gouvernement enverront, à partir du vendredi 30 avril 2021, des correspondances aux entreprises et établissements concernés pour instaurer cette prime.

L’OIT précise toutefois que la grève ouverte sera maintenue jusqu’à ce que le gouvernement honore ses engagements et que des correspondances soient envoyées à tous les entreprises et établissements publics sans exception.

Rappelons que les ingénieurs des entreprises et établissements publics sont en grève ouverte depuis le 5 avril 2021, pour revendiquer l’application de l’accord conclu, en décembre dernier, entre le gouvernement et l’Ordre des ingénieurs tunisiens (OIT), concernant la généralisation des primes spécifiques aux ingénieurs des entreprises et établissements publics.

L’accord en question prévoit la généralisation des primes spécifiques accordées, en 2017, aux ingénieurs de la fonction publique et dont les montants sont compris entre 450 et 750 dinars, aux ingénieurs des entreprises et établissements publics.