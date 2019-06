La saison de la récolte céréalière (moisson des blés dur et tendre) a démarré jeudi à Zaghouan. Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Samir Taieb, a donné le coup d’envoi de la moisson lors de sa visite à la Société de mise en valeur et du développement agricole (SMVDA) à Bouslim de la délégation de Zaghouan.

Le ministre a fait savoir, dans une déclaration à la presse, que la saison agricole actuelle bat tous les records par rapport aux saisons dernières. Ainsi, d’après les prévisions, la récolte céréalière dans la délégation de Zaghouan atteindra 1,7 million de quintaux, dont 955 mille quintaux de blé.

Il a précisé que ” toutes les précautions et les mesures nécessaires ont été prises en coordination avec les ministères et les différentes structures concernées pour le bon déroulement de la saison de la récolte malgré la modestie des moyens de collecte et de stockage.

Le département de l’Agriculture est en train de négocier avec la chambre des collecteurs privés des céréales (40 centres), sur l’augmentation de la prime de collecte, a indique Taieb.

Il s’est dit optimiste d’aboutir à un accord demain vendredi, pour l’exploitation de ces centres afin d’aider les coopératives dans les opérations de stockage et de collecte sur une méthode alternative pour éviter l’encombrement.

Il a souligné que le financement des agriculteurs durant cette saison se fera directement, à travers l’office des céréales avec l”appui de la Banque centrale de Tunisie (BCT) et la Banque nationale agricole (BNA).

Taieb s’est enquis des conditions de stockage des céréales et celles du déroulement de la collecte et du stockage dans la coopérative centrale des services agricoles du blé à Djebel Eloust dont la capacité de stockage s’élève à 100 mille quintaux ainsi que celui d’El Fahs d’une capacité de 30 mille quintaux.

Le ministre a pris connaissance de l’expérience des variétés locales du blé dur dans la SMVDA ” Barrouta 2 ” à Dhrâa Ben Jouder de la délégation d’El Fahs.

Cette expérience, selon chef de la direction de la production agricole, au commissariat régional au développement agricole (CRDA) à Zaghouan, Ali Hammami, s’inscrit dans le cadre du projet tuniso-italien ” matières génétiques tunisiennes valorisées et protégées.

Ce projet est réalisé en collaboration avec la banque nationale des gènes pour valoriser d’anciennes variétés de blé, utilisées dans les années 50 du siècle dernier.

Ces variétés ont été mises à la disposition de certains agriculteurs de cette région et occupent des superficies de plus en plus grandes, vu leurs spécificités quant à la résistance au déficit pluviométrique et aux maladies fongiques, en plus de leur bonne qualité.