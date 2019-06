La prise des mesures nécessaires contre toute personne impliquée dans les incendies intentionnellement déclenchés a été l’une des principales décisions issues de la séance de travail tenue mercredi 12 juin 2019 entre les ministres de l’Intérieur, Hichem Fourati, et de l’Agriculture, Samir Taieb.

L’accent a également été mis sur le respect des mesures de prévention, l’accélération de l’aménagement des pistes forestières et l’utilisation des drones pour suivre l’opération de moisson et assurer les bonnes conditions de son déroulement.

Les deux ministres ont souligné l’importance de lutter contre les incendies, examiné les rapports des commissions régionales relatifs à la lutte contre les catastrophes et l’organisation des secours pour protéger les récoltes agricoles et les forêts, en plus du passage en revue des causes de ces incendies dont la hausse remarquable des températures, la négligence et les actes criminels.

Un intérêt particulier a, par ailleurs, été accordé à l’intensification des campagnes sécuritaires pour lutter contre le phénomène d’importation anarchique, de contrebande d’animaux et des intrants agricoles. Il s’agit aussi de traiter le problème de la coupure répétitive de l’eau potable dans certaines régions, de protéger les grandes installations hydrauliques comme les barrages et les réservoirs, outre l’intensification de la surveillance autour de ces installations.

Les responsables ont parlé de la poursuite de la lutte contre le forage anarchique des puits et de l’impératif d’intensifier les efforts pour lutter contre le phénomène de la pêche anarchique afin de préserver les richesses halieutiques.