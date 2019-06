En prévision du Salon Salon international des technologies de l’information et de la communication “SITIC AFRICA 2019“, prévu du 18 au 20 juin au parc des expositions du Kram à Tunis, Férid Tounsi, son promoteur à travers Tunisie Afrique Export, a réuni dans un hôtel de la capitale, ce mercredi 12 courant, un panel de journalistes et des partenaires de l’événement.

Parmi ces derniers, un représentant de l’INFOTICA, un du ministère des Affaires étrangères, le directeur général d’Xtenus… Histoire de montrer qu’il s’agit bien de faire de la Tunisie un hub du numérique pour les pays du continent.

Dans son speech, M. Tounsi a souligné que « le potentiel africain en matière de marché et d’intelligence numérique, combiné aux ressources financières et aux compétences des pays occidentaux, est à même de constituer un axe de développement et de partenariat triangulaire gagnant-gagnant entre la Tunisie, les pays occidentaux et l’Afrique ». Et c’est justement dans ce cadre que s’inscrit la 4ème édition de ce rendez-vous, SITIC AFRICA 2019, afin d’être une ouverture pour les entreprises tunisiennes sur l’Afrique.

Pour la présente édition, SITIC AFRICA 2019 ambitionne d’accueillir environ 10 000 visiteurs professionnels (publics et privés) tunisiens et étrangers.

Mais on annonce également que cette édition sera exceptionnelle à travers trois atouts majeurs.

En effet, 300 entreprises africaines y sont attendues, avec plusieurs ministres africains en charge du Numérique, notamment du Bénin, de l’Ethiopie, de Djibouti, du Sénégal…

Les organisateurs tablent sur un éventuel approfondissement des partenariats non seulement avec les pays d’Afrique francophone, mais aussi une ouverture vers les pays anglophone (Ghana, Nigeria, Kenya, Sierra Leone entre autres).

Et chose nouvelle cette année : l’association des étudiants africains en Tunisie en tant qu’ambassadeurs de leurs pays respectifs à l’événement mais également comme ressources humaine importantes pour un secteur frappé par une fuite des compétences vers l’hémisphère nord.

A noter au passage que le Salon SITIC AFRICA 2019 aura également comme partenaire l’Union des banques maghrébines.

Quant au 2e atout, il concerne le développement de la coopération triangulaire pays occidentaux-Tunisie-Afrique.

En effet, on nous a signalé que 4 pays ont entamé cette démarche dans le cadre du SITIC AFRICA 2019, à savoir le Canada, la Province du Québec, l’Allemagne et la Belgique, lesquels ont réservé des pavillons au sein du Salon. Sachant également que cette expérience avait commencé lors de la 3e édition du SITIC AFRICA 2018.

Toujours côté chiffres, on nous annonce 140 exposants, plusieurs délégations étrangères comportant 250 hommes d’affaires et décideurs, et pas moins de 70 hommes d’affaires individuels africains.

Dans ce cadre, les précédentes éditions auraient enregistré une moyenne de 80% de taux de satisfaction. Ceci étant, nous savons la question de savoir quel est le taux des exposants. Et la réponse a été: “c’est dans cet ordre-là”.

Par ailleurs, l’Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers (APTBEF) organisera, à l’occasion du SITIC Africa 2019, son 3e forum international sur les instruments financiers numériques innovants.

Tout ceci montre que ce Salon est à même de constituer une vraie rampe de lancement pour l’offre tunisienne du numérique. Mais pour ce faire, il faut la conjugaison des efforts de toutes les parties (privé et public).

Et toujours dans cet ordre d’idées, pour faciliter les voyages et développer le business entre Tunisiens et Subsahariens, le transport aérien est indispensable. Or, au moment où nous rédigeons cet article, on a appris qu’un important opérateur béninois dans les TIC, qui comptait justement prendre part à la 4e édition du Salon, ne pourra pas le faire, à cause de la suppression du vol Tunis-Cotonou-Tunis. Et c’est regrettable.