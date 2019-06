Le projet Jobs -Opportunities & Business Success- a permis de fournir à 180 entreprises tunisiennes privées un appui technique afin de développer leurs opportunités d’affaires, d’accroître leurs ventes et créer ainsi de l’emploi. C’est ce qu’a déclaré Walid Alouini, directeur chargé du volet entreprises au sein de ce projet.

Financé par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) à hauteur de 60 millions de dollars (environ 177 millions de dinars tunisiens), Jobs, qui a démarré en 2018, ambitionne de créer plus de 7 000 emplois, a assuré Alouini, lors d’une journée de présentation de ce projet, tenue au siège de la Bourse de Tunis, mardi 11 juin 2019.

Ce projet a pour objectif d’aider les entreprises à améliorer leur compétitivité et faciliter leur accès au financement des banques, fonds d’investissements et institutions de microfinance.

Couvrant six régions du pays (Tunis, Sousse, Sfax, Gabès, Béja et Gafsa) et s’étalant sur une période de 5 ans, ce projet œuvre à promouvoir également l’accès des entreprises au marché international et d’augmenter leur capacité d’exportation.

Le projet Jobs, auquel participent l’organisation Education For Employment Tunisia (EFE) et Pro-invest international, se propose d’aider les institutions de formation à offrir aux demandeurs d’emploi des programmes de développement de leur employabilité.

Il s’agit aussi d’assister les établissements d’enseignement supérieur et les centres de formation professionnelle à mettre au point de nouveaux programmes, afin de mettre en adéquation la formation avec les besoins du marché. L’objectif étant d’améliorer l’employabilité des jeunes diplômés.

D’après Alouini, des mécanismes seront prochainement mis en place dans le cadre du projet Jobs afin d’assister et accompagner la diaspora tunisienne à l’étranger qui souhaite investir en Tunisie.