La première édition du Forum international des métiers du Futur : Jobs 2030, se tiendra le 15 mars 2019 à Tunis, sous le thème de la Prospective des métiers et métiers de demain.

Pas moins de 500 personnes sont attendues lors de cette première édition de Jobs 2030 qui se veut être le rendez-vous incontournable en Afrique du nord, pour s’informer et débattre autour du monde du travail de demain.

Conférenciers internationaux, représentants de l’Etat tunisien, représentants des plus importantes Organisations non gouvernementales mondiales, experts en stratégie, DRH et dirigeants d’entreprises partageront leurs visions et recherches avec les participants de JOBS 2030.

Au-delà de ce programme, ce forum permettra d’échanger avec les personnes intervenantes ainsi qu’entre professionnels de l’emploi et de l’insertion.

L’évènement est co-organisé par L’Institut des Hautes Etudes Commerciales (IHEC) et la Fondation Konrad-Adenauer-Stiftung, en partenariat avec le Bureau International du Travail (BIT), la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), le Ministère des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique, le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi et le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

JOBS 2030 se démarquera par un programme riche élaboré en collaboration avec les acteurs clé de la stratégie et de la prospective, ainsi que des associations et organismes non gouvernementaux, des structures étatiques venant des quatre coins de l’Afrique et de l’Europe.