Carthage Business Angels et Wiki Start Up lancent la 3ème édition de Start’Act, un programme d’accélération qui accompagne les porteurs de projets innovants.

Depuis 2015, l’accélérateur Start’Act soutient les start-up tunisiennes innovantes en les accompagnant individuellement dans leur structuration organisationnelle, financière, managériale, technique et commerciale, en plus d’un financement de leurs projets.

En intégrant le programme Start’Act, les start-up profitent de plusieurs avantages : un co-workingspace, de l’assistance technique des partenaires, des workshops, de l’accompagnement individuel de la part des membres de CBA.

Start’Act en chiffres :

• 20 start up de plusieurs secteurs d’activité

• 50 experts, mentors et angels de tous les domaines d’expertise

• Plus de 80 emplois créés et maintenus

• Plus de 800 heures de soutien

• Plus de 3 millions de dinars levés auprès de Capitalease II

• Plus de 6 millions de dinars levés auprès des fonds partenaires

• 5 voyages d’étude avec la BEI (Banque européenne d’investissement).

A ce programme d’accélération s’ajoute aujourd’hui un véhicule d’investissement dédié « Capital’Act Seed Fund » qui sera doté d’un fonds d’amorçage de 50 millions de dinars.

Ce fonds s’adresse aux jeunes entreprises innovantes ciblant les enjeux de la transformation digitale dans les différents domaines. Il investira en outre dans les technologies de l’éducation, de l’énergie, des transports, des services financiers, de l’information et de la communication, les solutions industrielles et les énergies renouvelables.

Le fonds Capital’Act investira durant cette phase des tickets de 150 000 dinars par start up, et offrira également des « follow-on funding ou investissements complémentaires pouvant aller jusqu’à 600 000 dinars.

Par ailleurs, l’Agence française de développement vient de renouveler sa confiance à l’écosystème en lui octroyant une subvention d’un montant de 300 000 euros pour l’appui du programme d’accélération Start’Act sur 3 ans.

Pour s’inscrire : https://www.f6s.com/startactaccelerator-2019/apply (durée du questionnaire 15 min maximum dans la langue qui vous convient. Deadline : le 15/06/2019 ).

A propos de Wiki Start Up

Wiki Start Up est le premier incubateur privé lancé en Tunisie en 2011. Il propose des services pour les entrepreneurs et les investisseurs. Il favorise la création de startups innovantes en proposant un écosystème complet tourné vers l’innovation et en facilitant leur accès à l’expertise, aux outils spécifiques de développement commercial, aux financements et à un réseau professionnel international permettant une croissance rapide.

A propos de United Gulf Financial Services North Africa

United Gulf Financial Services North Africa « UGFS-NA » est une société de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers, de droit tunisien. Elle a été créée le 21/11/2008 (agrément du CMF 14-2008 du 26 juin 2008).

A propos de Carthage Business Angels

Carthage Business Angels (CBA) est une organisation à but non lucratif et le premier réseau d’investisseurs providentiels en Tunisie. Elle est présentée comme une Agence 3E: Entrepreneurial, Ecosystem, Enabler.