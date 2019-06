La Tunisie abrite, le 17 juin 2019, la 41ème assemblée générale ordinaire de la Société africaine de réassurance, Africa Re.

Plus de 200 participants parmi les actionnaires d’Africa Re dont les pays africains (41 pays), des sociétés d’assurance et de réassurance africaines (111 entreprises) et d’autres internationales prendront part à cette assemblée organisée pour la deuxième fois en Tunisie, à l’initiative de l’Instance générale de l’assurance (IGA) et la Société tunisienne de réassurance.

Plusieurs questions relatives, entre autres, aux activités et perspectives d’avenir d’Africa Re à l’échelle régionale et internationale seront discutées lors de cette 41ème assemblée générale ordinaire, souligne le secrétaire général de l’IGA, Ahmed Hadroug.

Les actionnaires tunisiens d’Africa Re tenteront de convaincre la société de la nécessité de créer une nouvelle structure en Tunisie afin de booster son activité dans la région, a-t-il ajouté.

Lors de la 40ème assemblée générale qui s’est tenue à Conakry, en Guinée, Africa Re avait réalisé un bénéficie net de 87,9 millions de dollars contre 100 millions de dollars en 2016, soit une baisse de 12%.

Le chiffre d’affaires du réassureur panafricain s’élève, quant à lui, à 746,8 millions de dollars, contre 642,02 millions de dollars en 2016, réalisant une hausse de 16,3%.

Africa Re a son siège à Lagos (Nigeria) et dispose de six filiales dans les pays africains.