Une vingtaine d’artisans et de créateurs tunisiens participent, du 24 au 26 juin 2019 à Beyrouth, à une exposition artisanale organisée par l’association Be Tounsi sous le slogan ” Sur les traces phéniciennes “.

Organisée en partenariat avec l’Office national de l’artisanat tunisien (ONA), cette exposition a pour objectif de mettre en avant le riche patrimoine de la Tunisie et le savoir-faire de ses artisans, indique l’association dans un communiqué publié récemment.

Créée officiellement en 2018, l’association Be Tounsi œuvre essentiellement à promouvoir l’artisanat et le patrimoine tunisiens et à l’exporter à l’étranger.