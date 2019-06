Une jeune entreprise “TecnoVap Tunisie” a développé des nettoyeurs à vapeur permettant de grandes économies d’eau et aussi la préservation de l’environnement.

La start-up a réussi, grâce à son invention, à lever des fonds auprès du bailleur de fonds Impact Partner, pour développer une application digitale et renforcer sa franchise à l’international.

“Nos nettoyeurs à vapeur utilisent, pour laver une voiture, entre 5 et 10 litres d’eau, alors que le lavage traditionnel, qui utilise de l’eau potable, gaspille entre 300 et 600 litres d’eau”, a expliqué Foued El Houki, co-fondateur de l’entreprise. Ces nettoyeurs, déjà commercialisés sur le marché local, sont destinés aux usages particulier, industriel, automobile, hospitalier et hôtelier.

La technique de nettoyage est respectueuse de l’environnement parce qu’elle permet non seulement de réduire le gaspillage de l’eau mais aussi de réduire l’usage des produits chimiques et des détergents, selon le responsable.

En Tunisie, l’entreprise a créé 97 projets à raison de 3 personnes par projets, soit environ 300 emplois directs, selon le responsable.

Sa performance a déjà été reconnue et récompensée par le deuxième Prix de l’Entrepreneur Social d’Orange en Afrique et au Moyen-Orient pour l’année 2018.