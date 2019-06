Le niveau moyen de la mer, à l’échelle de la planète, s’accélère ces dernières décennies, atteignant plus de deux mètres, à cause du réchauffement climatique, selon une nouvelle étude basée sur 25 années de données satellitaires de la NASA et de l’Europe.

Ce changement a engendré deux phénomènes, à savoir la fonte des glaciers (calottes polaires et glaciers de montagne et la dilatation thermique de l’eau).

Les glaciers apportent davantage d’eau douce dans les océans et mers du globe. Et plus l’eau est chaude, plus elle occupe de volume.

A l’échelle côtière, les marées, surcotes atmosphériques et vagues contribuent également aux variations du niveau de la mer.

Au XXème siècle, le niveau des mers a augmenté de moins de 2 mm par an, mais depuis les années 1990, elle est supérieure à 3 mm / an.

Depuis 1992, date des premières mesures satellitaires du niveau moyen des océans, la hausse du niveau des océans s’accélère chaque année de 0,084 millimètres. Ainsi, en seulement 25 ans, le niveau moyen des océans a augmenté de plus de 8 cm. ” Si cette accélération se poursuit, note l’étude, le niveau de la mer augmentera de 65 centimètres d’ici 2100 “.