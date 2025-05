Des chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Zurichl’ETH Zurich, dirigés par le professeur Benedikt Soja, ont pu démontrer comment le changement climatique modifie l’axe de rotation de la Terre et la durée du jour.

La vitesse de rotation, jusqu’alors principalement influencée par la Lune, dépendra désormais beaucoup plus du climat, selon leur étude publiée dans la revue scientifique “Geophysical Research Letters”, en 2024.

Lorsque les blocs de glace à la surface de la Terre fondent en raison du changement climatique, la rotation de la Terre et la durée du jour changent également en raison de ce déplacement de masse, selon la même étude.

Le mouvement polaire correspondant est déclenché par des variations de masse, telles que la fonte des calottes glaciaires polaires, ont pu expliquer, pour la première fois, les chercheurs de l’ETH Zurich. Ils ont évoqué les différentes causes du mouvement polaire à long terme dans la modélisation la plus complète à ce jour, en utilisant des méthodes d’IA.

Leur modèle et leurs observations montrent que le changement climatique et le réchauffement climatique auront une plus grande influence sur la vitesse de rotation de la Terre que l’effet de la Lune, qui détermine l’augmentation de la durée du jour depuis des milliards d’années.

En conclusion, il ressort de leur étude que “Le changement climatique en cours pourrait donc affecter les processus en profondeur dans la Terre et avoir une portée plus importante qu’on ne le pensait auparavant”. Il n’y a toutefois guère lieu de s’inquiéter, car ces effets sont mineurs et il est peu probable qu’ils présentent un risque, rassurent les auteurs de l’étude.