L’Agence de promotion de l’indusie et de d’innovation organise, en collaboration avec l’International Turkey exhibition (ITE) et ANTEXPO, une mission d’hommes d’affaires tunisiens pour des rencontres d’affaires B2B avec leurs homologues turcs et internationaux à l’occasion du 42ème Salon “TURKEYBUILD 2019”, qui aura lieu à Istanbul (Turquie) du 18 au 22 juin 2019.

Reconnu comme l’un des plus importants événements qui attirent chaque année de grands acteurs de l’industrie, TURKEYBUILD 2019 est un Salon international des matériaux et technologies de la construction, qui fournit depuis 1978 des services standards mondiaux, grâce à ses espaces d’exposition, ses produits et services, ainsi que ses exposants nationaux et étrangers, précise l’APII.