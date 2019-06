Le Groupement maghrébin de l’artisanat et de la mise en valeur du patrimoine voit le jour. C’est ce qu’a annoncé la présidente du Groupement national de l’artisanat et des petits métiers, Rym Harbaoui, vendredi 31 mai, lors de la clôture de la première semaine du patrimoine maghrébin.

A cette occasion, Harbaoui a mis l’accent sur l’importance que revêt la création d’un marché maghrébin du l’artisanat afin de promouvoir les produits de ce secteur, d’améliorer l’échange d’expertises et d’organiser des cycles de formation, pour acquérir de l’expérience et améliorer la créativité, lesquelles sont nécessaires à la création d’un produit traditionnel commun.

Concernant l’organisation de la semaine du patrimoine maghrébin (du 26 au 29 mai), Harbaoui a souligné qu’elle s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des accords de partenariat entre les parties concernées dans les pays du Maghreb et ce dont l’objectif est de préserver le métier de l’artisanat maghrébin et de mettre en valeur le patrimoine culturel commun.

Cette manifestation constitue, selon elle, une opportunité pour les artisans tunisiens pour promouvoir les produits traditionnels locaux et ouvrira de nouveaux horizons pour conquérir les marchés du Maghreb, en particulier, le marché algérien surtout que la Tunisie reste la destination touristique des touristes de ce pays voisins.

La présidente du Groupement national de l’artisanat et des petits métiers a abordé les difficultés du secteur de l’artisanat, citant particulièrement celles liées à la diversification des circuits de promotion des différents produits du patrimoine.

La première édition de la semaine du patrimoine maghrébin s’est tenue du 26 au 31 mai 2019, à l’initiative du groupement national de l’artisanat et des petits métiers et en collaboration avec la chambre des métiers et de l’artisanat du Maroc et la chambre de l’artisanat et de métier d’Algérie, a-t-elle rappelé.