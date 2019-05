1 500 œuvres ont été déplacées à la Cité de la culture au cours du mois de février 2018 sur un total de 13.000 œuvres acquises depuis les années 60. Selon les chiffres présentés par la Cité de la culture dans un rapport publié sur sa page facebook, plus de 1537 œuvres ont été numérisées selon la méthode GOA, plus de 50 œuvres sculpturales ont été déplacées en septembre 2017 à la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT) et 1005 œuvres plastiques en février 2018.

Au total 2162 œuvres ont été sauvés du péril et placés dans des lieux répondant aux normes de conservation requises, dans un travail titanesque réalisé dans le silence mais qui a transformé de fond en comble l’état qui fut déplorable des réserves nationales des arts plastiques.

La période à venir sera marquée par le transfert prochain de 6000 œuvres d’art des fonds de Ksar Said à la BNT et le transfert de 2000 œuvres de la Bibliothèque Nationale à la Cité de la culture.

Ces œuvres seront présentées au grand public à l’occasion de l’ouverture Musée National d’Art Moderne et Contemporain à la Cité de la culture en apothéose à une démarche engagée depuis trois ans.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie de préservation des réserves nationales des arts plastiques qui sont l’une des composantes de la mémoire collective, un référentiel intellectuel et culturel et un indicateur fiable qui témoigne de l’évolution des mouvements et des écoles picturales en Tunisie à travers plusieurs époques.

Zoom sur les débuts du projet

Initié par le ministère des affaires culturelles à partir d’une vision participative faisant appel à des compétences techniques et scientifiques de haut niveau, ce projet est passé par plusieurs difficultés avant d’aboutir à bon port grâce à la volonté ferme et la détermination de tous les intervenants qui ont tout fait pour surmonter les obstacles et concrétiser ce rêve cher à tous les plasticiens d’autant que la détérioration des œuvres devient de jour en jour une menace réelle.

La réalisation de ce projet national a démarré avec huit rencontres préparatoires en 2017, suivies les 14 et 15 octobre 2017 des journées d’études organisées à Bizerte qui ont rassemblé les membres de la commission de sauvegarde des réserves nationales des arts plastiques pour réfléchir sur les mécanismes à mettre en œuvre pour la sauvegarde et la protection de ce patrimoine dans le respect des normes et des standards scientifiques internationaux.

Plusieurs autres actions ont été engagées dont l’organisation de workshops dans le cadre d’une coopération tuniso-autrichienne au profit de plusieurs cadres de la direction des arts plastiques et de l’Institut National du Patrimoine (INP).

Après cette période de préparation, deux espaces ont été aménagés à la Bibliothèque Nationale de Tunisie pour accueillir les réserves des arts plastiques avant leur transfert définitif à l’occasion de l’inauguration du Musée National d’Art Moderne et Contemporain à la Cité de la culture. Ces espaces ont été soumis à l’inspection des agents de la protection civile pour approbation après avoir été équipés de moyens de lutte contre les incendies.

Cette opération a été réalisée dans le respect des exigences les plus sévères en matière de préservation et de sauvegarde dont l’équipement des espaces de conservation avec un matériel de stérilisation pour protéger les œuvres de toute altération, une surveillance électronique des lieux à distance avec une connexion internet haut débit à la BNT comme à Ksar Said, outre l’installation d’une unité de numérisation des œuvres qui a été réceptionnée en 2019.

Ce projet s’est réellement concrétisé avec le dépôt, sous la surveillance et l’accompagnement des camions militaires, de la première tranche des œuvres sauvegardées.