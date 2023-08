La 35ème édition du Festival international des arts plastiques de Mahres se tiendra cette année du 16 au 31 août avec la participation de plus de 30 artistes plasticiens de Tunisie mais aussi de plusieurs pays : Maroc, Algérie, Libye, Syrie, Palestine, Italie, Irak, Sultanat d’Oman, Grande-Bretagne, France, Slovaquie, Congo et Russie et l’Inde.

Au programme de ce nouveau rendez-vous qui se veut un signe d’attachement et un hommage aux fondateurs pour ne citer que Youssef Rekik et Ismail Haba, figurent des ateliers, des expositions, des tribunes et divers spectacles artistiques, d’animation de rue et des joutes poétiques.

Destinés aux artistes mais aussi aux enfants et aux jeunes, les ateliers concernent la restauration d’oeuvres artistiques au jardin des arts “Youssef Rekik”, (considéré Comme un musée au Ciel ouvert avec près de 60 sculptures,) la peinture, la sculpture, la réalisation de fresques et la gravure.

Pour ce qui est des expositions, le programme prévoit à l’ouverture une exposition des oeuvres des invités du festival. L’exposition prévue à la clôture sera une occasion pour présenter les travaux réalisés par les artistes participants ainsi que par les amateurs parmi les enfants et les jeunes ayant pris part aux divers ateliers.

Quant aux tribunes du festival, elles seront une occasion pour débattre d’expériences artistiques avec la participation et l’intervention d’artistes, d’intellectuels et de critiques.