La société civile à Kébili se mobilise pour prévenir contre le charançon rouge des palmiers et inciter le gouvernement à intervenir, afin d’empêcher sa propagation dans les zones de production de dattes, dans le sud tunisien.

Les représentants de la société civile appellent à la mise en place d’un programme national pour lutter contre le charançon rouge, dans les gouvernorats du nord du pays, où il a fait son apparition jusqu’à présent.

Malgré le fait que ce fléau se limite aux palmiers ornementaux dans la partie nord du pays, ceci n’empêche qu’il faut avertir contre le risque de propagation de ce scarabée des palmiers qui a fait des ravages dans plusieurs pays voisins, avertit Maher Sghairoun, expert international en phœniciculture.

L’expert avait posté, depuis une quinzaine de jours, un statut sur les réseaux sociaux appelant à la vigilance contre la propagation du charançon rouge, ce qui a suscité la mobilisation de la société civile, dans la région.

Une réunion s’est dernièrement tenue dans le local de l’association des retraités militaires, à Kébili, avec la participation de militants de la société civile et de spécialistes de la filière des dattes et des oasis. L’accent y a été mis sur la nécessité de se mobiliser à l’échelle régionale et nationale, pour faire pression sur le gouvernement et l’inciter à mettre en place un programme préventif.