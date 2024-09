Soixante-quinze agriculteurs des régions de Gafsa et de Tozeur, ont reçu des certificats de reconnaissance à l’issue d’une formation sur la lutte préventive du charançon rouge assurée par l’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

Des cérémonies de remise de ces certificats ont été organisées après une première année de formation dans les trois champs-écoles des producteurs, à 25 agriculteurs à Debin à Metlaoui (gouvernorat de Gafsa) et 50 agriculteurs à Nefta et Jehim (gouvernorat de Tozeur).

La mise en œuvre de ces trois écoles-champs producteurs repose sur une approche qui se base essentiellement, sur un apprentissage par la pratique, des échanges de connaissances et des savoir-faire entre générations d’agriculteurs.

Selon la FAO, ces écoles ont favorisé des pratiques participatives et encouragé la prise de conscience des agriculteurs sur leur rôle crucial dans la prévention et la gestion des risques d’infestation de tout parasite des oasis dans le sud de la Tunisie.

Depuis 1989, la FAO est pionnière dans l’approche de ces champs-écoles des producteurs. Aujourd’hui, ces écoles sont déployées dans plus de 90 pays.

Dans le cadre du programme régional d’éradication du charançon rouge du palmier pour l’Afrique du Nord et le Proche-Orient, la formation d’environ 320 animateurs et superviseurs de champs-écoles des producteurs a été menée dans plusieurs pays de la région tels que l’Égypte, la Jordanie, l’Irak, la Tunisie, la Libye, le Maroc, l’Arabie saoudite, les Émirats Arabes Unis et le Koweït. Environ 47 champs-écoles des producteurs ont été mises en place dans la région.