Dans le cadre de la lutte contre le charançon rouge du palmier, les services du commissariat régional au développement agricole à Bizerte ont traité 1800 palmiers de décoration dans la ville de Bizerte durant le mois de septembre 2022.

Lors de cette campagne, 60 palmiers touchés ont été détectés par les services du CRDA qui ont procédé à l’abattage de 10 palmiers et ont traité les 50 restants.

Plus de 100 pièges à insectes ont été installés dans les différentes délégations de Grand-Bizerte Tinja – Menzel Bourguiba et Utique en plus de la mise en disposition de 200 litres d’insecticide dans le cadre de la même opération.