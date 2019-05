Frank Omondi est un biologiste de la faune sauvage qui est devenu entrepreneur. Son désir de diriger une entreprise qui aura un impact positif sur la communauté l’a amené à devenir le directeur général de Ten Senses Africa, une société de commerce équitable spécialisée dans le traitement de la noix du cajou et la noix de macadamia basée à Nairobi, au Kenya.

Ayant une expertise en biologie de la faune, Omondi s’est rendu compte qu’il avait besoin d’une formation supplémentaire pour l’aider à faire progresser la société. Cette prise de conscience l’a amené à rejoindre le Programme Stanford Seed Transformation en 2016.

Stanford Seed est un programme d’une année délivré par l’Université Stanford par l’intermédiaire de Stanford Graduate School of Business (GSB), qui opère en Afrique de l’Est, en Afrique du Sud, en Afrique de l’Ouest et en Inde. Conçu exclusivement pour les chefs d’entreprise et les PDG occupés, le programme fournit une formation en gestion, un soutien individuel, et des possibilités de réseautage aux chefs d’entreprises axés sur la croissance.

À la suite de la participation d’Omondi au programme, Ten Senses Africa a doublé ses ventes. Elle fournit à l’heure actuelle 1 million de plantes de cajou pour soutenir 30 000 agriculteurs locaux, et emploie 600 personnes, dont les deux tiers sont des mères célibataires. La société est parvenue à s’élargir en Tanzanie avec le soutien de Seed Transformation Network, un groupe composé d’anciens participants au programme.

“Ce programme a renforcé la confiance entre les participants”, a dit Omondi. “Il est difficile de pouvoir connaître quelqu’un en Tanzanie si vous résidez dans un autre pays africain. Grâce à ce programme, nous sommes parvenus à apprendre ce que les autres personnes faisaient dans ces pays, ce qui nous a permis d’y avoir accès”.

Des sondages réalisés auprès d’anciens participants au Programme Seed Transformation révèlent l’impact que laissent les participants et leurs organisations sur leurs communautés. Une fois le programme terminé, 89% des participants ont augmenté le nombre de leurs clients, 72% ont introduit un nouveau produit ou service, 64% ont accru leurs revenus et 50% ont élargi leurs activités à de nouvelles régions.

Pour sa part, Darius Teter, Directeur Exécutif de Stanford Seed a déclaré : “Le changement que les participants apportent à leurs communautés m’inspire énormément. La croissance et le succès d’une organisation peuvent avoir un impact significatif, et nous sommes ravis de coopérer avec des entrepreneurs prometteurs qui visent à faire avancer leurs entreprises”.

Les participants travaillent avec la faculté Stanford GSB pour acquérir les compétences essentielles en affaires et en leadership qui leur permettront de faire évoluer leur entreprise et, leur rend à leur tour, capables de laisser un impact positif sur leurs communautés. Les participants admis :

Créent un plan d’action pour développer et faire évoluer leur entreprise ;

Bénéficient du soutien des formateurs qualifiés au sein de l’entreprise qui leur aident à présenter ce qu’ils ont appris à leur équipe de gestion et promouvoir leur adhésion ;

Développent des relations avec des leaders de mêmes opinions pour partager leurs expériences et développer un réseau de soutien continu entre pairs ;

Reçoivent gratuitement des services de consultation basés sur des projets de la part des cadres supérieurs.

Le programme accepte désormais les candidatures jusqu’au 15 juin. Apprenez-en plus et déposez votre candidature ici. Une séance d’information gratuite sera diffusée en direct le jeudi 30 mai. Inscrivez-vous ici pour plus de détails.

A propos de Stanford Graduate School of Business

Stanford Graduate School of Business (GSB) est en train de développer la prochaine génération des leaders mondiaux dotés de principes. Depuis 1925, Elle offre une éducation rigoureuse et expérimentale en gestion, associée à un développement personnel et à un leadership capable de changer les carrières et les vies.

Elle est habilitée à concevoir et à découvrir des recherches originales qui repoussent les limites du savoir.

Ses divers programmes comprennent : le programme de maîtrise en Administration des Affaires (MBA) de 2 années; le programme de maîtrise en Sciences d’une année consacré aux leaders expérimentés (MSx); le programme de Doctorat; Executive Education; Stanford LEAD, un programme de certificat en ligne; et Stanford Seed, une initiative dirigée par Stanford GSB qui s’associe à des entrepreneurs dans les marchés émergents dans le but de créer des entreprises prospères capables de transformer des vies.

Voir la version source sur businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190526005025/en/