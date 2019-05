Un accord de coopération et de partenariat a été signé jeudi 23 mai entre le ministère des Affaires culturelles et celui de l’Education nationale portant sur le renforcement de l’action culturelle dans les établissements éducatifs.

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège des Affaires culturelles, en présence de Mohamed Zine El Abidine et de Hatem Ben Salem, respectivement ministres des Affaires culturelles et de l’Education, Hatem Ben Salem.

En vertu de cet accord, l’accent sera mis sur le renforcement de la coopération entre les deux départements à travers des expériences pilotes qui prendraient en considération les moyens de chaque ministère sur le plan régional et la cartographie des établissements éducatifs et des institutions culturelles.

Les domaines de coopération intéressent la formation musicale, le cinéma, l’image, le livre et les bibliothèques, et la valorisation du patrimoine, les arts plastiques et l’organisation des festivals.

Cet accord qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du renforcement de la culture de proximité et de la consécration du principe de la décentralisation culturelle, vise à mettre l’activité culturelle au profit de tous les élèves en vue de les prémunir des risques et dangers de l’époque.