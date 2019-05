L’Exposition “Mirage d’espoir” visible depuis le 3 mai se poursuit jusqu’au 2 juin 2019 au Palais El Abdelliya à La Marsa.

Organisée par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Centre International de la Culture et des Arts, l’exposition fait partie des efforts de l’OIM en Tunisie, en collaboration avec le ministère des affaires culturelles pour promouvoir des initiatives combinant art et migration.

Elle poursuit l’engagement de l’OIM de soutenir les arts en tant que vecteur de cohésion sociale accrue entre les migrants et leurs communautés d’accueil, et d’apporter une meilleure compréhension du phénomène migratoire.

Selon la commissaire de l’exposition, Michela Margherita Sarti, cette exposition regroupe les œuvres de 13 artistes talentueux, originaires de plusieurs pays méditerranéens. Ces œuvres ont été produites à Tunis, dans le cadre d’une résidence artistique, à la galerie Alain Nadaud de Gammarth, afin de créer une dynamique de partage et d’échange.

Chaque artiste a abordé la thématique de la migration avec une approche personnelle. Leur travail inspirant et créatif exprime la vie, les espoirs, les désirs et les désespoirs des migrants.

Les œuvres sont mises à la vente dans le cadre de l’exposition et les fonds collectés seront utilisés pour des initiatives culturelles et artistiques mettant en valeur le phénomène social de la migration.