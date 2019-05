1,5 million d’euros, c’est la future nouvelle ligne de crédit que la France compte mobiliser en faveur de la Tunisie, mais plus précisément pour aider le ministère tunisien du Transport et ses opérateurs à décliner plus efficacement leur politique de transport urbain.

L’annonce a été faite, lundi 20 mai 2019, lors d’une rencontre entre l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, et des journalistes.

Le diplomate français a également fait état de la disposition de la France à “agir en faveur du transport rural et contribuer, à travers l’Agence Française de Développement (AFD), au réaménagement de la place Barcelone à Tunis”.

Le Métro léger de Sfax…

“L’AFD et les entreprises françaises sont prêtes à accompagner le projet du métro léger de Sfax et à s’intéresser à la question des infrastructures portuaires et du transport maritime lesquelles, en raison de leur état, ne répondent pas à la demande économique”, a-t-il soutenu.

Pour ce qui est du secteur du tourisme, l’agence publique “Expertise France” entamera prochainement la mise en œuvre d’un projet européen visant à rénover les médinas, moyennant une enveloppe de 15 millions d’euros.

Réhabilitation par l’AFD de 4 grandes villes tunisiennes

L’AFD entend aussi poursuivre le programme de réhabilitation des villes de Tunis, Kairouan, Sfax et Sousse.

S’agissant du secteur numérique, Olivier Poivre d’Arvor a annoncé le lancement, à l’automne prochain, de la “Station T” inspirée de la “Station F” en France, qui permettra de doter la Tunisie d’une école du numérique et d’un incubateur répondant l’un et l’autre à l’enjeu d’employabilité des jeunes diplômés issus notamment des régions démunies.

Softs skills, estime soi…

En outre, à partir de la prochaine rentrée, l’AFD appuiera un grand projet de formation professionnelle, initiée par l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), centré sur les softs skills, le renforcement de l’estime de soi et les techniques de recherche d’emploi pour 20 000 chômeurs dans les régions intérieures et les quartiers populaires, avec une priorité marquée pour les femmes, a révélé l’ambassadeur de France.

Initiative “JET”

Il a également indiqué que l’initiative JET “jeunesse, entrepreneuriat et numérique”, mobilisant 50 millions d’euros, est en cours de déploiement par l’AFD. Cette initiative finance notamment des incubateurs de projets, via la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Apport financier de l’AFD à la STEG

Volet énergie, Olivier Poivre d’Arvor a déclaré que “l’AFD souhaite apporter un appui financier à la Société tunisienne de l’électricité et de gaz dans le projet de construction de la centrale éolienne de Tabga et de la centrale de pompage-turbinage de Oued el Melah.

“Nous sommes engagés à soutenir la stratégie tunisienne de diversification du mix énergétique dans la perspective de porter la part des énergies renouvelables à 30% de l’électricité produite à l’horizon 2030”, a-t-il assuré.