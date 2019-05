C’est sur ce thème que la Société tunisienne de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire (STCCCV) et Sanofi Tunisie célèbrent la Journée mondiale de l’hypertension artérielle, tout en renouvelant leur engagement pour la prévention, le dépistage et la prise en charge de l’hypertension artérielle. Et c’est dans ce cadre qu’ils ont organisé une conférence de presse, vendredi 17 mai 2019, dans un hôtel situé aux Berges du Lac 1.

Pour concrétiser cet engagement, les deux partenaires ont lancé une campagne de communication commune qui est déployée durant tout le mois de mai 2019.

L’hypertension artérielle (HTA) est le premier facteur de risque de morbidité et de mortalité cardiovasculaire dans le monde et en Tunisie. L’HTA est une pathologie cardiovasculaire définie par une pression artérielle élevée.

La prise en charge de cette maladie est multimodale avec : la sensibilisation de l’opinion publique via les médias ; l’exercice physique, une alimentation saine et équilibrée et une prise médicamenteuse. « En Tunisie il y a un million et demi d’hypertendus, soit une personne sur deux au-delà de 30 ans », selon les chiffrés donnés par le Pr. Leila Abid, professeur en cardiologie au CHU Hédi Chaker de Sfax et à la Faculté de médecine de Sfax, présidente de la STCCCV.

Elle poursuit en disant que «60% de ces patients ne sont pas conscients qu’ils sont hypertendus», car «il s’agit d’une maladie silencieuse et le patient peut rester plusieurs années sans aucun signe. L’hypertension artérielle est souvent diagnostiquée lors d’une complication cardiaque ou vasculaire», explique-t-elle.

L’objectif de cette campagne est de sensibiliser le grand public au dépistage, causes, symptômes, traitements et complications liées à l’hypertension artérielle en plus de l’importance de la prévention pour un meilleur contrôle de cette maladie chronique.

En collaboration avec Sanofi Tunisie, la STCCCV déploie cette année, la 5ème édition de la campagne IDGHAT tout au long du mois de mai 2019 à travers :

– Le dépistage et l’éducation au sein de quelques entreprises par la mise à disposition de deux ateliers animés par des professionnels de la santé. Le premier pour la mesure de la pression artérielle, recueil de l’historique alimentaire, HTA, poids,… Le deuxième se chargera de l’éducation thérapeutique.

– La diffusion des nouvelles recommandations « Hypertension artérielle et Ramadan » de la STCCCV pour la prise en charge de l’HTA au mois de Ramadan à travers la presse écrite et électronique dont voici les principales : une prise en charge médicale individualisée pour chaque patient est recommandée ; les patients hypertendus doivent consulter avant le mois de ramadan afin d’être examinés et d’ajuster les prises médicamenteuses ; une éducation thérapeutique doit être mise en place pour assurer l’observance thérapeutique et le respect des règles hygiéno-diététiques.

Rédigées par le groupe de travail hypertension artérielle de la STCCCV, ces recommandations constituent de précautions à prendre afin de ne pas aggraver la situation tensionnelle du malade.

L’objectif étant de maximiser la sensibilisation à travers un dispositif complet de communication qui suscite l’adhésion, la mobilisation de tous les acteurs à une meilleure sensibilisation, dépistage et prise en charge du patient hypertendu.

« Partenaire du parcours de santé, nous sommes convaincus que l’hygiène de vie est essentielle dans la prévention contre cette maladie», dira docteur Yosr Fenniche, directrice de l’activité cardiovasculaire et diabète chez Sanofi Tunisie. «Nous confirmons notre soutien à la STCCCV et à toutes les autres parties pour améliorer la prévention, le dépistage, l’éducation et la prise en charge de l’HTA en Tunisie », a rajouté Dr. Fenniche.

Le partenariat entre Sanofi Tunisie et la STCCV met l’accent cette année sur l’étroite liaison entre l’hypertension artérielle et l’alimentation puisque l’hygiène alimentaire constitue aussi bien un facteur de risque que de prévention. En effet, une alimentation déséquilibrée, contenant beaucoup d’aliments industriels et une consommation accrue en sel sont autant de facteurs de risque pour les maladies cardio-vasculaires comme l’hypertension artérielle. En plein mois du mois de Ramadhan, il est fortement conseillé aux patients hypertendus de consulter leur médecin traitant.

