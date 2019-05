Le premier centre de coworking destiné aux entreprises émergentes a été inauguré, vendredi 10 mai, au centre régional de travail à distance à Kairouan.

Lors de la cérémonie d’inauguration, le ministre des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, Anouar Maarouf, a indiqué que le projet s’inscrit dans le cadre de l’aménagement de 20 centres d’innovation et d’accompagnement des entreprises émergentes. Il a été lancé à Kairouan en tant que modèle qui sera par la suite généralisé, dans une seconde phase, au reste des gouvernorats.

Maarouf a ajouté que le centre permettra de réhabiliter, former et accompagner les nouveaux entrepreneurs et de faciliter les procédures administratives afin de les encourager à innover notamment dans les domaines technologiques.

Il a ajouté que dans le cadre de la numérisation de l’administration et des services, le ministère a entamé la distribution de la carte électronique des soins “Labas”, qui remplacera les cartes de soins en papier et permettra aux affiliés des caisses sociales de contrôler les coûts des soins et des traitements médicaux.

Le ministère des TIC veille sur la numérisation de l’administration et des documents administratifs, assure Maarouf, faisant référence à l’expérience de l’extrait de naissance dans ” le premier enregistrement à l’école “. Selon lui, cette expérience sera progressivement appliquée au reste des documents par le biais du système d’échange de données entre les bases de données de l’Etat.

Maarouf évoque aussi les grandes lignes des projets de numérisation de l’administration, dont notamment le système de courrier électronique, qui permettra l’échange de données entre les ministères de manière sécurisée (ce système est expérimenté dans 5 ministères en attendant sa généralisation sur le reste des départements), ainsi que l’activation du système d’informatique en nuage (Cloud computing) pour sécuriser les données nationales.

Le ministre rappellera que les licences de cinquième génération (5G) seront accordées en 2021, ce qui permettra la création de réseaux de communication dynamiques et de donner aux jeunes la possibilité de lancer des projets qui tireront le meilleur profit de la grande rapidité des nouveaux réseaux de la cinquième génération.