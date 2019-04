Fin de l’année 2021, c’est le dernier délai du lancement des appels d’offres pour l’exploitation de la nouvelle technologie 5G. C’est Sadok Toumi, chef de cabinet au ministère des Technologies de la communication et de l’Economie numérique, qui l’a annoncé, mardi 23 avril 2019.

S’exprimant à l’ouverture du forum régional sur les technologies émergentes organisé à Tunis, Toumi a souligné que la technologie de la 5G permettra d’échanger des flux d’informations avec une rapidité et un débit pouvant atteindre 1 térabit par seconde, outre l’extension de la couverture réseau et la réduction des coûts.

Par ailleurs, il a indiqué que la Tunisie a octroyé jusqu’à présent 40 licences d’exploitation des services d’internet des objets (IOT), un système qui permet aux entreprises de stocker et de gérer leurs informations en ligne à travers des serveurs sécurisés.

Pour ce qui est de l’intelligence artificielle (IA), le responsable a souligné l’importance d’approfondir la réflexion sur ce sujet, pour pouvoir exploiter cette nouvelle technologie à bon escient.

Pour sa part, Lassaad Hamzaoui, président de l’Instance nationale des télécommunications (INT), soulignera l’importance de faire évoluer le cadre juridique actuel afin de l’adapter aux nouvelles technologies comme la 5G, l’internet des objets, le Big Data, le Cloud computing et l’intelligence artificielle.

Il a assuré que l’INT a lancé, en mars 2019, un appel d’offres international pour la réalisation d’une étude sur l’opportunité et les modalités technico-économiques d’introduction de la 5G en Tunisie. Cette étude devrait être dans 4 à 5 mois.

Pour sa part, Slaheddine Maaref, chef du bureau régional pour les Etats arabes de l’Union internationale des télécommunications (UIT), a souligné que le forum constitue une opportunité importante pour présenter les dernières nouveautés technologiques et examiner les moyens d’en tirer profit pour renforcer le développement et l’investissement dans ce secteur.

” Ce forum régional sera l’occasion pour un dialogue de haut niveau et l’échange d’expériences sur l’importance et les défis associés au déploiement de ces technologies émergentes “, a-t-il précisé.

Des conférenciers, des universitaires et des experts tunisiens et étrangers prennent part au forum régional sur les technologies émergentes organisé les 23 et 24 avril 2019.