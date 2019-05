La valeur « famille » est très importante pour les Tunisiens. Et la famille prend une toute autre dimension pendant le mois de Ramadan. En effet, le mois Saint est sacré pour les Tunisiens parce qu’ils consacrent cette période de l’année aux retrouvailles en famille, entre amis, et se rapprochent davantage de leurs proches. Le moment privilégié pour cela, c’est celui du dîner de la rupture du jeûne.

A cette occasion, Tunisie Telecom célèbre à son tour la valeur « famille » et invite les Tunisiens à vivre pleinement les instants de retrouvailles pendant le mois de Ramadan et particulièrement le moment de la rupture du jeûne, souvent, pour bon nombre de familles, le seul moment de l’année où la famille se réunit vraiment.

Pour cela, Tunisie Telecom a créé l’application « Mode Romdhan » et invite tous les Tunisiens à l’activer à l’heure du dîner pour se déconnecter, un instant, de leurs smartphones.

Le partage réel – Lors du dîner, on reste connecté, oui, mais sans déranger ni être dérangé.

« Mode Romdhane » est mode équivalent au mode « silencieux » tout en restant joignable et connecté. Sauf qu’il a une fonctionnalité supplémentaire : la notification horaire.

Le principe de l’application « Mode Romdhan » créée spécialement par Tunisie Telecom est que chaque personne ayant téléchargé l’application recevra tous les jours une notification pour l’activer 5 minutes avant la rupture du jeûne.

Plus le mode reste activé sur le téléphone plus la personne cumule des minutes qui lui permettra d’augmenter ses chances pour gagner plusieurs cadeaux hebdomadaires.

Tunisie Telecom vous souhaite un paisible et joyeux mois de Ramadhan et vous invite à vivre pleinement les meilleurs instants de partage réel avec votre famille et proches durant ce mois saint, en activant le « Mode Romdhan ».

L’application est disponible en version Android sur le Play store : http://bit.ly/2DRZr5Z

Pour visionner le Spot : http://bit.ly/2J9WvGu

Crédits du film “Mode Romdhane’’ By TUNISIE TELECOM

Conception : J.WALTER THOMPSON TUNIS

Annonceur : Tunisie Telecom

Production: PROPAGANDA PRODUCTION