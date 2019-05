La tenue jeudi 9 mai 2019 à Tunis de la troisième session du Comité de pilotage (COPIL) de la stratégie nationale pour l’emploi (SNE) constitue à plus d’un titre une étape décisive pour la formulation d’une stratégie inclusive et d’efficience.

Organisée par le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi (MFPE), en collaboration avec l’UGTT, l’UTICA et le Bureau international du Travail (BIT), elle sera marquée par la participation de 8 membres du gouvernement. Il s’agit en l’occurrence des ministres des Finances, du Développement, des Affaires sociales, de l’Agriculture, de l’Industrie, du Tourisme et de l’Enseignement supérieur.

Ce COPIL sera l’occasion de clôturer la phase de diagnostic et d’entamer la phase de formulation dans la continuité de la démarche participative et inclusive engagée pour établir de façon concertée un état des lieux de la situation de l’emploi.

Soulignant la pertinence du diagnostic effectué, Saïda Ounissi, ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi indique que les enseignements tirés permettent d’avancer dans la formulation de la SNE sur de bonnes bases. « Notre objectif, déclare-t-elle, est de permettre aux différents acteurs de travailler ensemble de manière coordonnée et cohérente, dans le dialogue et la concertation, favorisant la convergence de tous les efforts.

Le COPIL aura notamment à valider les orientations et les objectifs stratégiques, la mise en place des sous-commissions thématiques et veiller au bon déroulement des travaux ».

La phase de formulation devra notamment permettre de partager une vision et des orientations concertées et cohérentes en matière d’Emploi, de formuler des objectifs quantitatifs et qualitatifs spécifiques à la Tunisie en matière d’Emploi et de définir l’ensemble des interventions multidimensionnelles, cohérentes et pérennes planifiées selon des horizons courts, moyens et longs termes.

« Fondée sur l’analyse approfondie du contexte, cette stratégie devra favoriser un large consensus autour des opportunités de création d’emplois, s’adosser à un dialogue social soutenu et s’ancrer dans un système institutionnel assurant la coordination des partenaires responsables de sa mise en œuvre », explique Mme Ounissi. « Il s’agit, ajoute-t-elle, d’une pleine implication des différents ministères et organismes publics, l’UGTT et l’UTICA, les acteurs sociaux, la société civile et les partenaires techniques et financiers ».

Erigé en priorité nationale, l’emploi a été placé au cœur du contrat social de 2013 marquant la volonté du gouvernement tunisien et des partenaires sociaux de passer d’une série de politiques actives du marché du travail à une stratégie de l’emploi multidimensionnelle et transversale.

Il s’agit de couvrir l’ensemble des leviers susceptibles de créer des emplois en quantité et en qualité suffisantes et regroupant un vaste ensemble d’acteurs concernés. Cet engagement a été adopté dans la déclaration issue du Dialogue national pour l’emploi en 2016, fixant des orientations importantes pour l’élaboration de la SNE.